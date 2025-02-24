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Искусство – это и работа учителя

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Искусство и культура являются основополагающими ресурсами для понимания мира, создания смыслов и содержания, развития мышления и вкуса. Такой подход имеет огромное значение в нашем современном мире, особенно в эпоху, когда цифровые алгоритмы управляют нашей жизнью.  

В последние годы преподавание музыки и искусства в учебных заведениях, а также интеграция навыков XXI века в процесс обучения сформировались как одно из направлений развития системы образования.

Навыки XXI века направлены на развитие аналитического мышления и креативности у молодых людей с целью адаптации к новым и динамичным процессам, а также на укрепление их навыков сотрудничества в профессиональной деятельности. Эти цели обусловливают необходимость интеграции искусства и культурного образования в учебный процесс. Как говорится: «Культурное и художественное образование побуждает нас замечать больше нюансов в нашей повседневной жизни, лучше прислушиваться к тому, что обычно не слышно, и постоянно поддерживать наши творческие способности».

Учебный процесс в музыкальных и художественных школах Азербайджана существует уже более 100 летПервая музыкальная школа была открыта в Гяндже в 1923 году. За последние 100 лет эти школы окончили десятки тысяч молодых людей, некоторые из них позже стали всемирно известными композиторами, исполнителями и деятелями искусства. В этих школах начинали своё музыкальное образование такие выдающиеся деятели искусств, как Фикрет Амиров, Тофик Кулиев, Вагиф Мустафазаде, Рауф Гаджиев, Васиф Адыгезалов.

Сеть музыкальных и художественных школ в Азербайджане имеет уникальную традицию. Подобные финансируемые государством школы существуют лишь в немногих странах мира. В настоящее время в 237 музыкальных и художественных школах нашей страны обучается около 60 тысяч учащихся, в них работают более 13 тысяч преподавателей.             

За последние два года были реализованы масштабные реформы как в форме, так и в содержании образования в музыкальных и художественных школах, подведомственных Министерству rультуры. В прошлом году впервые прием учащихся в музыкальные школы проводился в электронной форме. Набор учителей организован в два этапа и полностью прозрачен.  В 2023 году успеха в трудоустройстве добились 253 учителя, в 2024 году — 237Высшее образование среди новых учителей имеют 63%.

Фактор учителя особенно важен в художественном образовании, поскольку сила каждой школы определяется квалификацией её учителей.

В этом году впервые была создана цифровая платформа IMES для управления художественными школами.Данная система будет использоваться для мониторинга образовательного процесса, формирования базы данных «учитель-ученик», создания электронных таблиц и проведения аналитических исследований.

Как же оценивается роль преподавателей, работающих в музыкальных и художественных школах?

В настоящее время около 80% педагогических кадров, работающих в этой системе, имеют среднее специальное образование. Число преподавателей с высшим образованием составляет всего 17%, и только половина из них являются специалистами в своей области.      

К сожалению, на протяжении многих лет музыкальные и художественные школы рассматривались как рабочие места социального назначения. Даже сегодня преподавателями в музыкальных и художественных школах иногда работают люди, далёкие от этой сферы и не обладающие достаточными профессиональными навыками. Потому что отбор на эти должности уже много лет не проводится на прозрачной и конкурентной основе. Этот фактор со временем привёл к снижению качества образования, а во многих случаях и к формальному характеру музыкального образования. 

Все эти факторы обусловливают необходимость повышения качества подготовки преподавателей музыкальных и художественных школ. С этой целью Министерство культуры проводит системную работу по оценке и развитию профессиональных навыков педагогических кадров. Впервые будет организован процесс оценки и аттестации для определения профессиональных навыков и компетенций учителей, работающих в системе министерства. Планируется завершить этот процесс в течение двух лет. В дальнейшем планируется сотрудничество с высшими и средними специальными учебными заведениями по проведению тренингов с учётом потребностей учителей музыки и искусства, организации открытых уроков, подготовки преподавателей.   

Процесс аттестации сначала начнётся в музыкальных и художественных школах, действующих в городах Баку, Абшерон и Сумгайыт, а затем охватит и другие регионы. В социальных сетях иногда обсуждают, есть ли необходимость оценивать знания и навыки учителей музыкальных и художественных школ. Некоторые рассматривают этот шаг как способ увольнения. Однако важно помнить, что учителя оказывают непосредственное влияние на воспитание учащихся, которые являются гарантами нашего будущего, и должны постоянно работать над собой.

Оценка и готовность к экзаменам — один из важных шагов по повышению профессионализма педагогов и развитию музыкального образования. Как говорится, давайте сначала оценим наших учителей, которые составляют основной фундамент системы, а потом определим другие направления развития.

Если посмотреть на образование с точки зрения учителя, то можно еще раз подтвердить, что хорошее преподавание — это среда, где учатся, постоянный творческий поиск и молодежь, которая творит будущее. Быть хорошим учителем – это тоже искусство.

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