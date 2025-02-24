«Серьезный сигнал» Франции для России

Франция готова разместить в Германии истребители с ядерным оружием, если США выведут свои войска из Европы, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, французские власти считают этот шаг «серьезным сигналом» для России. Немецкие дипломаты отмечают, что подобное решение Парижа может подтолкнуть и Великобританию к аналогичным мерам.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, выступающий за европейскую оборонную независимость, призывает Францию и Британию активнее использовать свой ядерный потенциал. В интервью ZDF он выразил сомнения в готовности США при президенте Дональде Трампе гарантировать защиту Европы.

Ранее NBC сообщала, что Вашингтон рассматривает сокращение военного присутствия в Европе из-за приоритетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на границе с Мексикой.