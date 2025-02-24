Какими должны быть правильные отношения родителей и детей

«Основа обучения детей закладывается в семье. Родители вносят свой вклад в развитие и обучение детей с самого раннего периода, не только обучая их напрямую, но и синтезируя то, чему они учатся у других, с собственным опытом и используя правильные подходы».

По ее словам, обязанности родителей по отношению к своим детям не должны ограничиваться их основными потребностями, такими как аккуратность, питание и одежда: «Взаимодействие между родителем и ребенком играет важную роль в формировании поведения ребенка и приобретении им позитивных навыков. Значительная часть моделей поведения, которые ребенок приобретает в дошкольном возрасте, формирует структуру его личности, отношения, привычки, убеждения и истины во взрослой жизни. Отношения между родителями и детьми включают в себя: конфликт между родителями и детьми, процесс общения между ними, а также связь и привязанность между родителями и детьми. В то же время, эти отношения во многом определяются психологической близостью, доверием и общением. Отношения между родителями и детьми охватывают не только биологическую природу родителя и ребенка, но также психологические и социальные отношения между ними. Это как бы представляет собой совокупность поведения, эмоций и ожиданий ребенка, которые существуют между ними. Понимание детьми ролей и точек зрения своих родителей, а также их чувства и уважение к ним оказывают существенное влияние на жизнь ребенка. Эти отношения влияют на поведенческие структуры детей, такие как эмоциональное развитие, самоконтроль и самореализация, речевое и социальное развитие, которые происходят в раннем детстве. Родители — это основная социальная среда ребенка, основополагающий институт, который его направляет. Дети приобретают первые навыки социального поведения во время взаимодействия с родителями и другими членами семьи. Взаимодействие родителей и других членов семьи с ребенком определяет его место и роль в семье, формирует механизмы поведения с детьми. Родители прививают ребенку чувство доверия и создают необходимую среду для его принятия в общество. Они также играют важную роль в формировании принятия, уважения и сочувствия к другим людям (эмпатия) в обществе».

Психолог отметила, что семья рассматривается как важнейший фактор социализации в жизни ребенка в дошкольный период: «В дополнение к социальному опыту, которому ребенок обучается в дошкольном учреждении, в качестве практических примеров можно привести то, что ребенок больше всего хочет быть похожим на членов семьи и в какой-то мере извлекает пользу из их действий и поведения. Здесь правильный образ родителя оказывает существенное влияние на настоящую и будущую жизнь ребенка. В социальном и эмоциональном развитии родители являются важнейшими примерами для подражания, которые формируют и оказывают сильное влияние на эмоциональное выражение и социальные навыки ребенка. Согласно теории социального обучения, поведение человека можно объяснить не только подкреплением, но и взаимодействием поведенческих и экологических факторов. Здоровое общение между родителями и детьми помогает ребенку развиваться как здоровой личности. Это создает основу для построения позитивных отношений с другими».

«С сожалением следует отметить, что порой кризис в семейных отношениях между родителями оставляет отрицательные следы в психике и поведении ребенка», сказала психолог.

По ее словам, родители иногда занимают одностороннюю позицию, когда дело касается обращения с детьми и поведения с ними: «Такие консервативные позиции одного из родителей, как баловать ребенка, излишняя опека, говорить, что «он еще ребенок» приводят к односторонним мерам в воспитании детей. Потому что воспитательный потенциал семьи определяется взаимодействием родителей и детей. С другой стороны, одним из негативных критериев являются неполные семьи. К сожалению, при разводе многих семей в Азербайджане муж разводится не только с женой, но и прекращает всякое взаимотношение с ребенком. Нарушения поведения проявляются в связи с тем, что отсутствие одного из родителей нарушает родительскую модель у ребенка. Ссоры в присутствии детей создают у них психологические проблемы, и в конечном итоге нелюбящие родители закладывают основу для психологических травм у детей».

Психолог отметила, что частое переживание негативных эмоциональных состояний может быть связано с каким-либо событием, произошедшим в детстве: «Такие факторы, как семейные конфликты, отсутствие любви, смерть родителя могут вызывать сильные психотравмирующие последствия. По словам медицинских работников, большинство детей, страдающих неврозами, в детстве пережили потерю родителя. Результатом разводов является увеличение числа неполных семей и появление одиноких людей. Ввиду разводов увеличивается число неполных семей, что приводит к тому, что дети растут с одним родителем. В результате у детей, которые растут в неполных семьях и вступают в подростковый возраст, часто бывают поведенческие и эмоциональные нарушения».