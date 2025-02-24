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После Турции Лавров летит в Иран

11:31 560

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 февраля посетит с рабочим визитом Иран, где проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи, информирует российское внешнеполитическое ведомство.

В центре переговоров — укрепление российско-иранского стратегического партнерства, закрепленного новым межгосударственным договором, подписанным 17 января в Москве. Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, включая совместные проекты в энергетике и транспорте.

Стороны также обсудят международную повестку, включая ситуацию в Сирии, на Южном Кавказе, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, а также вопросы ближневосточного урегулирования и иранской ядерной программы.

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