После Турции Лавров летит в Иран
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 февраля посетит с рабочим визитом Иран, где проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи, информирует российское внешнеполитическое ведомство.
В центре переговоров — укрепление российско-иранского стратегического партнерства, закрепленного новым межгосударственным договором, подписанным 17 января в Москве. Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, включая совместные проекты в энергетике и транспорте.
Стороны также обсудят международную повестку, включая ситуацию в Сирии, на Южном Кавказе, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, а также вопросы ближневосточного урегулирования и иранской ядерной программы.