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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики
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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

Макрон предлагает перемирие в Украине

11:36 1042

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что прекращения огня в Украине можно достичь в течение ближайших недель.

По словам Макрона, возможно как минимум добиться перемирия, а затем начать обсуждать устойчивый мир. «Думаю, его можно добиться за следующие недели», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Глава Франции считает, что это стало возможным благодаря возвращению на пост президента США Дональда Трампа.

Макрон позитивно оценил и проведение переговоров между Москвой и Вашингтоном, заявив, что нет ничего удивительного в том, что на них не присутствовали европейские представители.

При этом Макрон добавил, что считает необходимой совместную работу по урегулированию украинского вопроса, так как это непосредственно касается и европейской безопасности.

Напомним, что накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что соглашение может быть заключено «уже на этой неделе». В ответ Песков подчеркнул, что у Москвы пока нет подобных данных.

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