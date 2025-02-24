Америка скоро может снять санкции с России

США вскоре могут отменить санкции против России, сообщает Financial Times (FT).

Издание отмечает, что деньги являются одной из немногих вещей, действительно мотивирующих президента США Дональда Трампа. «Российская сторона знала об этом, приехав на переговоры в Эр-Рияд с длинным списком заманчивых бизнес-предложений. Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», - говорится в статье.

Накануне EUObserver отметил, что США могут вскоре отменить введенные ранее санкции против России.

В феврале госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине. По данным Bloomberg, Рубио заверил группу европейских коллег в том, что санкции не будут сняты с России «раньше времени».