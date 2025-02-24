Azəristiliktəchizat: Жильцы сами виноваты
В настоящее время в эксплуатации находится более 500 котельных, обеспечивающих теплом 3837 жилых зданий, в том числе более 185 тысяч квартир, около 750 школ, детских садов и медицинских учреждений, а также более 2000 хозяйственных объектов. Так заявили в ОАО Azəristiliktəchizat» в ответ на запрос haqqin.az о проблемах с отоплением в ряде районов Баку в эти морозные дни.
«Полностью исключить случаи нехватки тепла, неудовлетворительной температуры или отсутствия отопления к сожалению невозможно. Однако 10–12 обращений в день — не столь значительное число на фоне имеющихся 185 тысяч квартир», — заявили в компании.
В возникших проблемах в ОАО в основном обвинили самих жильцов: «В котельных, обеспечивающих отопление указанных зданий, никаких неисправностей не зафиксировано. В противном случае поступали бы массовые жалобы и от других домов. Здесь же речь идет о локальных случаях, и практика показывает, что большинство таких обращений связано с причинами, за которые несут ответственность сами абоненты, то есть владельцы квартир. В частности, это отсутствие очистки отопительных приборов после длительного использования, применение нестандартных вентилей и кранов, необоснованное увеличение количества секций радиаторов, а также изменение конфигурации труб, что нарушает циркуляцию».
В Azəristiliktəchizat также отметили, что отключать тепло должникам технически невозможно, и этим пользуются некоторые абоненты, которые уже длительное время отказываются оплачивать счета. В компании намерены обнародовать списки должников и обратиться в суд: «С учетом нынешних погодных условий мы возобновили подачу отопления в большинстве домов, где ранее были введены ограничения из-за задолженностей. Однако в ряде жилых зданий, несмотря на неоднократные предупреждения, обязательства по оплате так и не были взяты, поэтому аналогичные меры в их отношении предприняты не были».