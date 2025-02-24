Azəristiliktəchizat: Жильцы сами виноваты

В настоящее время в эксплуатации находится более 500 котельных, обеспечивающих теплом 3837 жилых зданий, в том числе более 185 тысяч квартир, около 750 школ, детских садов и медицинских учреждений, а также более 2000 хозяйственных объектов. Так заявили в ОАО Azəristiliktəchizat» в ответ на запрос haqqin.az о проблемах с отоплением в ряде районов Баку в эти морозные дни.

«Полностью исключить случаи нехватки тепла, неудовлетворительной температуры или отсутствия отопления к сожалению невозможно. Однако 10–12 обращений в день — не столь значительное число на фоне имеющихся 185 тысяч квартир», — заявили в компании.