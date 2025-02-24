Верховная Рада постановила: Зеленский президент!
Украинский парламент 268 голосами «за» одобрил постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится, что полномочия президента Владимира Зеленского должны продолжаться до завершения военного положения.
«Парламент констатирует, что введенное в условиях полномасштабного вторжения РФ военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины. Вместе с тем украинский народ един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны», - говорится в документе.
Депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что «со второй попытки все же проголосовали сегодня, №13041 постановление о демократии (и поддержке Зеленского и предстоящих выборах). Это то, которое вчера провалили...»
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Верховная Рада повторно рассмотрит постановление о продолжении Владимиром Зеленским своих полномочий. Голосование состоится во вторник, сообщил депутат Ярослав Железняк.
Накануне Верховная Рада в присутствии еврокомиссаров и представителей европейских стран не смогла принять документ «О поддержке демократии», который утверждал, что Зеленский остается на посту до избрания нового президента. Постановление не набрало необходимого количества голосов — 218 при требуемых 226.