Грузия назвала себя соавтором резолюции по Украине

В Грузии «поддерживают усилия США по стремлению к миру в Украине». Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает Interpress News Georgia.

По его словам, нынешнее правительство Грузии от партии «Грузинская мечта» поддерживает мирный план правительства США по Украине и американскую резолюцию в ООН по этому вопросу. «Для нас важно присоединиться к резолюции, которая направлена на мир, а не на продолжение конфликта», — заявил Кобахидзе.

Премьер Грузии отметил, что Тбилиси «поддержал именно американскую версию резолюции по Украине». Кроме того, Кобахидзе отметил, что кавказская республика «стала ее соавтором».

Вчера Совет Безопасности ООН проголосовал за американскую резолюцию о необходимости прекращения войны в Украине.

Проект поддержали 10 стран, в том числе Россия, пять проголосовали против. Никто из постоянных членов Совбеза ООН не применил право вето.

В американской резолюции Россия не называется агрессором и не упоминается неприкосновенность территориальной целостности Украины. В документе среди прочего осуждается гибель людей в ходе войны в Украине.