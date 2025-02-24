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Маск: «Канада - ненастоящая страна»

12:38 419

Американский миллиардер и глава нового ведомства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск в социальной сети Х назвал Канаду «ненастоящей страной».

Так он ответил на новости о том, что более 170 тысяч жителей Канады подписали официальную правительственную петицию с просьбой к премьер-министру страны Джастину Трюдо лишить Маска канадского гражданства. Сбор подписей стартовал 20 февраля и продлится до 20 июня.

Авторы документа отмечают, что Маск получил гражданство Канады в 1989 году, но действовал во вред интересам страны. В частности, он стал членом иностранного правительства, которое хочет подорвать суверенитет Канады, а также вмешивался в выборы.

Газета The Guardian пишет, что канадцы возмущены тесным союзом предпринимателя с Трампом, который после возвращения в Белый дом неоднократно угрожал превратить Канаду в 51-й американский штат.

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