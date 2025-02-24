AzerGold и Национальный музей ковра провели мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду

При совместной организации ЗАО AzerGold и Азербайджанского национального музея ковра состоялось мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида. В мероприятии, организованном в Национальном музее ковра, приняли участие ЗАО AzerGold и его дочерние компании – ООО Daşkəsən Dəmir Filiz и ООО AzerBlast, а также руководство и коллектив музея.

Выступая на мемориальной церемонии, директор Национального музея ковра Амина Меликова отметила, что Ходжалинский геноцид вошел в историю человечества как одно из кровавых преступлений ХХ века, эта трагедия оставила глубокий след в памяти нашего народа. Директор напомнила, что агрессивное армянское государство проводит политику террора не только против азербайджанского народа, но и против нашего культурного наследия и истории. Она отметила, что армяне наряду с землями Азербайджана пытаются завладеть и присвоить образцы национальной культуры, в том числе карабахские ковры, но все эти действия получают достойный ответ со стороны Азербайджанского государства и народа.

Выступивший на мероприятии председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов отметил, что Ходжалы, как и другие города и районы, освобожденные от оккупации силами победоносной армии Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева, возвращены своим истинным хозяевам, месть жертв трагедии решительно взята на поле боя, ходжалинские палачи сегодня отвечают перед справедливостью. Закир Ибрагимов отметил, что начиная с прошлого года жители Ходжалы поэтапно возвращаются в родные места.