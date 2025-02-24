А нужен ли Трампу литий Путина?

Совершенно случайно совещание у Владимира Путина по российским месторождениям редкоземельных металлов совпало с заявлением Трампа о желании приобрести эти месторождения для их разработки американскими компаниями. Мир периодически сходит с ума – причем, как правило, это совпадает с появлением модных трендов, о которых ранее либо вообще мало говорилось, либо о важности тех или иных влияний политической «моды» было известно узкому кругу специалистов, широко известных в очень узких кругах.

Свежий яркий пример тому - редкоземельные металлы. И тут обязательно нужно уточнить: что это за зверь такой – известно достаточно давно. Так что речь идет о вполне конкретной вещи – редкоземельные металлы России и Украины, вокруг которых разворачиваются танцы с бубнами. Причем не в сфере реальной экономики, штуке вполне конкретной, с выкладками, расчетами и бизнес-планом, а в сфере пропагандистского пустозвонства, когда обсуждаются не конкретные ситуации по тем или иным месторождениям, а достаточно некомпетентные заявления политиков. То есть сотрясение воздуха. В связи с тем, что сделка по редкоземельным металлам Украины резко затормозилась, поскольку американская сторона выдвинула явно завышенные требования, да еще при этом лихо манипулирует цифрами, Москва решила, что наступило самое время пойти ва-банк и сделать Дональду Трампу предложение, от которого он не сможет отказаться. «Мы бы могли с американскими компаниями подумать о совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине», - тут же заявил Владимир Путин, узнав о том, что Дональд Трамп заявил об интересе к «огромным запасам» редкоземельных металлов и других «очень ценных ресурсов», которыми располагает Россия.

И продолжил: «Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере — в Мурманске, на Кавказе — в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, и в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими». Тем самым предложив себя Вашингтону в качестве незаменимого партнера по добыче редкоземельных металлов. Дескать, зачем американцам Украина, когда мы готовы дать, и не один раз. Вот так и произошла встреча двух некомпетентностей. Американской, которые возжелали весьма спорных запасов редкоземельных металлов Украины, а все запасы там оценочные и требуют серьезных затрат на их изучение и извлечение. И российской, которые предлагают США, по сути, «кота в мешке». Поскольку быть лидером «по запасам» — это далеко не то же самое, что быть лидером по их добыче, обогащению и производству конечной продукции, которая пойдет для использования в высокотехнологическом секторе, да еще и по приемлемой для него стоимости.