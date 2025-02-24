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А нужен ли Трампу литий Путина?

главный вопрос
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
12:51 2317

Совершенно случайно совещание у Владимира Путина по российским месторождениям редкоземельных металлов совпало с заявлением Трампа о желании приобрести эти месторождения для их разработки американскими компаниями.

Мир периодически сходит с ума – причем, как правило, это совпадает с появлением модных трендов, о которых ранее либо вообще мало говорилось, либо о важности тех или иных влияний политической «моды» было известно узкому кругу специалистов, широко известных в очень узких кругах.

Что Путин хочет предложить Трампу?

Свежий яркий пример тому - редкоземельные металлы. И тут обязательно нужно уточнить: что это за зверь такой – известно достаточно давно. Так что речь идет о вполне конкретной вещи – редкоземельные металлы России и Украины, вокруг которых разворачиваются танцы с бубнами.

Причем не в сфере реальной экономики, штуке вполне конкретной, с выкладками, расчетами и бизнес-планом, а в сфере пропагандистского пустозвонства, когда обсуждаются не конкретные ситуации по тем или иным месторождениям, а достаточно некомпетентные заявления политиков. То есть сотрясение воздуха.

В связи с тем, что сделка по редкоземельным металлам Украины резко затормозилась, поскольку американская сторона выдвинула явно завышенные требования, да еще при этом лихо манипулирует цифрами, Москва решила, что наступило самое время пойти ва-банк и сделать Дональду Трампу предложение, от которого он не сможет отказаться.

«Мы бы могли с американскими компаниями подумать о совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине», - тут же заявил Владимир Путин, узнав о том, что Дональд Трамп заявил об интересе к «огромным запасам» редкоземельных металлов и других «очень ценных ресурсов», которыми располагает Россия.

Си успел бы раньше, если бы там было

И продолжил: «Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере — в Мурманске, на Кавказе — в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, и в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими».

Тем самым предложив себя Вашингтону в качестве незаменимого партнера по добыче редкоземельных металлов. Дескать, зачем американцам Украина, когда мы готовы дать, и не один раз. Вот так и произошла встреча двух некомпетентностей. Американской, которые возжелали весьма спорных запасов редкоземельных металлов Украины, а все запасы там оценочные и требуют серьезных затрат на их изучение и извлечение. И российской, которые предлагают США, по сути, «кота в мешке».

Поскольку быть лидером «по запасам» — это далеко не то же самое, что быть лидером по их добыче, обогащению и производству конечной продукции, которая пойдет для использования в высокотехнологическом секторе, да еще и по приемлемой для него стоимости.

Последнее месторождение лития в России закрыли в прошлом веке

Просто напомню, что последнее промышленное месторождение лития в России было закрыто в 1999 году, на чем данная область промышленного производства так и застыла на нулевой отметке. Ни геологической дополнительной разведки запасов для уточнения их реального объема, ни работ по сохранению инфраструктуры уже имеющихся месторождений, ни развития соответствующих технологий в России уже четверть века не проводилось. Иными словами, российские месторождения редкоземельных металлов известны, но никаких идей по их использованию нет и не предвидится.

Скажу больше, не раскрывая, впрочем, государственных секретов. Основная масса залежей редкоземельных металлов в Красноярском крае, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, Якутии и в Тыве. То есть в зоне, где крайне высока экономическая активность китайских компаний. И если бы там были действительно серьезные перспективы, то местные элиты давно уже допустили к разработке этих стратегических материалов именно Пекин. Который, поверьте моему опыту, принял бы этот «подарок» с благодарностью и уже бы приступил к освоению этих месторождений.

Ничего подобного нет и в помине. Китайцы давно уже поняли, что эти запасы из категории трудно извлекаемых. Иными словами, извлечь-то их можно, но на выходе получается такое соотношение «цена - качество», что добыча их в экономическом плане попросту нецелесообразна. Может быть, когда-нибудь, но только не в текущий момент, дешевле купить где-нибудь на стороне, например, в Боливии или Аргентине, а то еще где, что, кстати сказать, сейчас и происходит.

Экономическая целесообразность – весьма жестокая и неприятная штука для политиков. Хочешь ты повысить свою значимость на мировой арене, не привлекая внимания санитаров – ан нет, сухие цифры разбивают твои доводы, которые ты считаешь козырями, весьма жестоко, буквально вдребезги. И в итоге получается, что ты вроде как и бежишь за модными трендами, редкоземельными металлами, нано чипами и прочим искусственным интеллектом, пытаешься использовать это в качестве своих внешнеполитических козырей, но в итоге остаешься ни с чем.

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