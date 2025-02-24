МЧС обратилось к гражданам
13:07 1228
В преддверии празднования Новруза Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) напоминает гражданам о правилах пожарной безопасности.
МЧС рекомендует гражданам разжигать костры вдали от домов, деревьев и электропроводов, держать огонь под контролем, не оставлять без присмотра детей и зажженные свечи. Особую осторожность следует соблюдать в ветреную погоду.
МЧС также напоминает о запрете на использование пиротехники в праздничные дни.
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