МЧС обратилось к гражданам

В преддверии празднования Новруза Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) напоминает гражданам о правилах пожарной безопасности.

МЧС рекомендует гражданам разжигать костры вдали от домов, деревьев и электропроводов, держать огонь под контролем, не оставлять без присмотра детей и зажженные свечи. Особую осторожность следует соблюдать в ветреную погоду.

МЧС также напоминает о запрете на использование пиротехники в праздничные дни.