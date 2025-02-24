Украинские беспилотники срывают наступление русских

Российское наступление на Покровск затягивается из-за массированного применения украинских беспилотников, пишет Forbes.

По данным Conflict Intelligence Team, ВСУ недавно контратаковали в нескольких милях к югу от Покровска, отбив территорию вокруг деревни Лысовка и увеличив оборонительный буфер вокруг самого города. Успешная операция последовала за аналогичной украинской контратакой в начале этого месяца на западной стороне Покровска.

Отмечается, что в конце прошлого года россияне достигли пригородов города и там столкнулись с «настоящей стеной украинских беспилотников». По данным CIT, российские источники «приписывают [российское] замедление возросшей концентрации украинских сил, в частности, подразделений беспилотников».

Украинские беспилотники не только атакуют передовые российские силы, но и «перерезают» линии снабжения, уничтожая военные грузовики на дороге Очеретино-Прогрес, что значительно осложняет российскую логистику.

Из-за неудач в Покровске российское командование теперь сосредотачивается на других направлениях — Новопавловском и Торецком, отмечает Украинский центр оборонных стратегий.