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Почти половина немцев больше не хочет помогать Украине

13:24 1004

Почти половина немцев (46%) считает, что следующее федеральное правительство не должно оказывать Украине ни военную, ни финансовую помощь. Такие данные представил институт исследования общественного мнения Insa в опросе для t-online.

За продолжение поддержки оружием и деньгами выступают лишь 28% опрошенных. При этом 7% респондентов готовы помогать Украине только финансово, а 8% — исключительно военными поставками. Еще 6% затруднились с ответом, а 3% заявили, что им безразлична эта тема.

Опрос выявил значительные различия по возрастным и региональным предпочтениям. Среди молодежи от 18 до 29 лет большинство (57%) выступает против дальнейшей поддержки Украины. А вот среди немцев старше 70 лет этот показатель заметно ниже — 28%.

Региональный разрыв тоже оказался существенным: 61% жителей Восточной Германии хотят прекратить помощь Украине, тогда как на западе страны таких лишь 42%.

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