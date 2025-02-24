Бакинский порт присоединен к «Азербайджанским железным дорогам»
13:34 1788
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации «Азербайджанских железных дорог» (АЖД).
Согласно документу, Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги» будет реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Бакинский международный морской торговый порт».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!