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Бакинский порт присоединен к «Азербайджанским железным дорогам»

указ президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации «Азербайджанских железных дорог» (АЖД).

Согласно документу, Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги» будет реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Бакинский международный морской торговый порт».

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