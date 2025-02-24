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Погода на завтра: мокрый снег, гололед...

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В среду, 26 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, вечером в некоторых местах полуострова ожидается мокрый снег. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 0-3° мороза, днем - 1-3° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем и ночью 65-75%. Ночью и утром на дорогах гололед.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром в горных районах возможны осадки в виде снега, местами интенсивные. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днем - 3-7° тепла, в горах ночью 8-13, в высокогорных районах - 18-23, днем - 3-8° мороза. На дорогах гололед.

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