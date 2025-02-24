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Европа против плана Трампа

14:12 918

Европейский Союз против идеи выселения палестинцев из сектора Газа и поддерживает управление анклавом по принципу двух государств, заявила руководитель внешней политики ЕС Кая Каллас. Ее слова приводит The Times of Israel.

Каллас также призвала Израиль и ХАМАС перейти ко второму этапу соглашения об освобождении заложников. В то же время она подчеркнула, что сектор Газа никогда не должен снова стать убежищем для террористов. «Мы не хотим видеть там ХАМАС», - добавила глава европейской дипломатии.

Политик отметила, что не поддерживает предложение президента США Дональда Трампа по переселению жителей сектора Газа: «Палестинцы должны иметь возможность жить в Газе».

Каллас добавила, что ЕС обеспокоен событиями на Западном берегу реки Иордан и повторила призыв к решению проблемы по принципу двух государств.

Отвечая на вопрос об ордере Международного уголовного суда, выданном премьер-министром Биньямином Нетаньяху, Каллас отметила, что ЕС поддерживает суд, но «исполнение ордеров Международного уголовного суда - дело государств-членов».

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