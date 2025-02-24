Супруга Пашиняна обвиняет армянских дипломатов

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян раскритиковала армянских дипломатов, назвав их людьми с комплексами — «неуверенными, в замешательстве, без четкого представления и концепции», пишут армянские СМИ.

Так, в публикации от 11 февраля Акопян отметила, что дипломаты часто пренебрежительно называют представителей принимающей страны просто «эти», независимо от ранга и образования. По ее словам, такое отношение демонстрирует неуважение и может быть замечено иностранцами.

Акопян отметила, что дипломаты выражаются так и в присутствии иностранцев и даже не думают о том, что кто-то может знать армянский язык или улавливать тональность выражений.

МИД Армении отказался комментировать слова Акопян, сославшись на удаление или ограничение доступа к ее публикации. В ведомстве также не ответили, планируют ли использовать предложенное ею руководство по дипломатическому этикету.