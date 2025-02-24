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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики
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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

Кремль доволен позицией США

14:26 614

Москва считает, что Вашингтон в настоящее время демонстрирует «гораздо более сбалансированную позицию» по войне в Украине, чем европейские страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это свидетельствует о реальном желании Вашингтона разрешить конфликт.

Песков отметил, что заявления из Брюсселя «пока не указывают на сбалансированность». «Однако, возможно, после контактов европейцев с американцами в Европе будет наблюдаться склонность к большему балансу», — надеется пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, Песков, отвечая на вопрос журналистов, доверяет ли российский лидер Владимир Путин американцам, когда предлагает им сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил: «Мы доверяем нам самим. Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам надо пройти серьезный путь. Надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия… Очень многое пострадало за последние четыре года, очень многое было разрушено. Восстановить это в одночасье невозможно. Предстоит большая работа».

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