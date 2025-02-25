Очередной российский самолет сломался в воздухе

Российский пассажирский самолет «Суперджет» совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево, пишет ТАСС.

По данным «Базы», экипаж летевшего из Екатеринбурга в Москву «Суперджета» сообщил об отказе радиолокационой системы. При этом самолёт пропал с радаров диспетчеров.

Предварительно, из примерно 100 находившихся на борту человек ни один не пострадал.