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Польша готова разместить у себя всех военных США из Германии

15:15 668

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить у себя все американские войска, дислоцированные в Германии.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Polsat.

Такое заявление прозвучало в ответ на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможном пересмотре военного присутствия США в ФРГ. Дуда, комментируя призывы немецких политиков к большей независимости Европы от Соединённых Штатов, предложил, чтобы Германия передала Польше свои отношения с Вашингтоном.

«Мы с радостью примем их — все американские войска, которые сейчас находятся в Германии. Добро пожаловать!» — подчеркнул польский лидер.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен выводить все американские войска из Европы в обмен на уступки по Украине. Он также рассказал, что поддержал бы размещение европейских миротворцев на украинской территории, отметив, что такую инициативу уже предлагали Франция и Великобритания.

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