Получите XalqKart бесплатно!

Карты XalqKart, предоставляющие клиентам различные преимущества, теперь доступны бесплатно! До 30 апреля можно бесплатно оформить карты XalqKart Petrol и XalqKart Cashback на 3 года.

Напоминаем, что, совершая ежедневные покупки с XalqKart Petrol, клиенты получают 3% бонусов за безналичные платежи как внутри страны, так и за рубежом, которые впоследствии обмениваются на топливо в крупнейшей сети заправок Azpetrol. Карта XalqKart Cashback предоставляет своим владельцам возможность заработать 2% кешбэк от операций по безналичным платежам. Обе карты обладают следующими выгодными условиями:

- начисление 8% годовых на остаток счета;

- бесплатная услуга Card to Card (ежемесячно до 5000 манатов) на карты местных банков;

- бесплатное обналичивание средств (ежемесячно до 1000 манатов);

- возможность онлайн-заказа и бесплатной доставки.

По каждой карте клиент может получать макcимальный кешбэк в размере 300 манатов в месяц. Отметим, что количество карточек, выделенных для кампании, ограничено.

XalqKart можно заказать онлайн, перейдя по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/, с бесплатной доставкой или обратившись в любой из филиалов Халг Банка.