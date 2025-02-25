Самые дешевые супермаркеты в Баку! Вам, покупатели, вдвойне выгодно!
Почему жителям Баку выгоднее отовариваться в супермаркетах Vumart Gross? Потому что это сулит Вам двойную выгоду!
Vumart Gross интересен не только обычным покупателям, но и предпринимателям.
Впервые супермаркет предлагает реальные скидки как по розничным, так и оптовым продажам.
Впервые супермаркеты Vumart Gross закладывают традиции и привлекательных акций. Ибо для нас радость и удовлетворенность покупателей - тоже двойная радость! Если вы пришли к нам, сделали покупку на 49 манатов, то мы рассчитаем вашу покупку в качестве оптовой. И вы получите еще одну дополнительную скидку в размере 20-25 процентов! Такого в Баку больше нигде нет!
Вы спросите: а в чем же наша выгода? Vumart Gross заработает свои деньги не на вас, уважаемые гости! А на крупных клиентах - мы работаем с ресторанами, гостиницами и кафе также по дистрибьюторским ценам.
Мы вас ждем с нетерпением!
Адрес: Наримановский район, Дарнягюльское шоссе 2082. Дополнительную информацию можно получить по телефону 055 400 23 03.