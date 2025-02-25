Кремль не подтверждает слова Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил заявление Дональда Трампа о том, что Владимир Путин поддержал идею размещения европейских миротворцев в Украине, пишет РБК.

Трамп утверждал, что Путин «не возражал» против этой инициативы. Однако Песков сослался на позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова и добавил: «Мне нечего комментировать».

Лавров ранее сказал, что развертывание миротворцев НАТО в Украине неприемлемо для России, а МИД РФ предупреждал, что Москва рассматривает такую инициативу как шаг к эскалации войны.

Напомним, Трамп заявлял, что поддерживает идею ввода европейских миротворцев в Украину после прекращения огня, но без участия американских войск. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что стране необходимо 100 тысяч европейских миротворцев для обеспечения безопасности после завершения боевых действий.