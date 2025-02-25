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«Гибкая» возможность от Банка ABB для владельцев бизнеса

15:27 456

Банк ABB представил новый сервисный пакет Çevik для бизнеса. Этот пакет позволяет владельцам бизнеса самостоятельно выбирать необходимые операции и формировать свой собственный пакет услуг. Благодаря пакету Çevik клиенты могут более выгодно управлять своими ежедневными финансовыми операциями. В рамках установленного лимита пакета все местные и международные платежи, переводы заработной платы и операции с наличными осуществляются без комиссии.

С данным пакетом владельцы бизнеса могут бесплатно воспользоваться следующими услугами:

  • Открытие банковского счета;
  • Внутрибанковские переводы;
  • Внутренние переводы по стране;
  • Переводы за пределы республики;
  • Выдача наличных со счета (в AZN или иностранной валюте);
  • Пополнение счета через кассы Банка (в AZN или иностранной валюте);
  • Пополнение наличными счета клиента в другом филиале/отделении (в AZN или иностранной валюте);
  • Перевод средств между счетами клиента в одном филиале/отделении (в AZN или иностранной валюте);
  • Перевод средств на счет клиента в другом филиале/отделении (в AZN или иностранной валюте);
  • Перечисление средств на зарплатные карты в рамках зарплатного проекта;
  • Конверсионные операции по курсу Банка (покупка/продажа валюты);
  • Предоставление выписок по счету;
  • Подключение к Интернет-банкингу;
  • Получение калькулятора паролей для Интернет-банкинга (если количество ключей один или два);
  • Оформление корпоративной или бизнес-карты.

Кроме того, клиенты, подключившиеся к сервисному пакету Çevik сейчас, смогут получить его со скидкой 60% до 1 июня 2025 года.

Оформить пакет можно по ссылке.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.

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