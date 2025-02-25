Пашинян от дедушки ушел и от бабушки

Политическая диагностика Черчилля: политик – это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать. Но это не про Пашиняна. Что еще раз стало понятно, когда премьер-министр Армении ещё в преддверии своего визита в США издал большое количество слов. С одной оговоркой: с его подачи армянские СМИ все же допустили, что встреча Пашиняна с президентом Трампом не запланирована. Встречи не будет, но это важный визит! Примерно так прозвучала туманная формулировка и в устах самого Пашиняна. Но при этом армянский премьер продолжал отчаянные, но тщетные попытки добиться высочайшей аудиенции. Несмотря на все старания МИДа Армении, армянского посла в США вкупе с армянской диаспорой, Трамп отклонил незаманчивое предложение о встрече. О чем говорить с «бедным родственником», тем более, если он и не родственник толком? Пашинян попытался попасть к советнику президента США по вопросам безопасности Майклу Уолтцу, а позже и главе Пентагона Питу Хегсету. Не вышло! Проигнорировал обращение армянского премьера и госсекретарь Марко Рубио. Госдеп вообще оставил без особого внимания визит армянского премьера. Ну приехал, так и приехал, мол, милость-то не милостыня, а благорасположение. А его окажет «свадебный генерал» - ди Вэнс.

Затем в дело вступила «серый кардинал» армянской политики – супруга премьер-министра Анна Акопян, напросившаяся на встречу к жене вице-президента США Уши Вэнс. Ну и сам Вэнс не отказал в коротком приеме дальнему путнику из-за Урала, прибывшему откуда-то из-под Арарата. Но судя по скупому пресс-релизу, распространенному аккурат после аудиенции на ногах, Вэнс Пашиняну намекнул, что ожидать больших результатов от байденовской Хартии о стратегическом партнерстве с США не стоит. Пашинян пошел к американцу, который еще в июне 2024 года явился автором закона о ликвидации DEI, выражающего принципы разнообразия, равенства и инклюзивности, лежащие, кстати, в основе вышеупомянутой армяно-американской Хартии. Закон, который запрещал бы федеральные программы, направленные на поддержку этих принципов. Пашиняну пришлось сходить с корабля на бал. В Мюнхене. И на конференции по безопасности армянский премьер удовлетворился статусом молчаливого наблюдателя. Там его никто не заметил. На посошок Пашиняну что-то крякнула подбитая хромая немецкая утка по имени «уходящий канцлер Олаф Шольц». А обещания хромой утки, как гласит другая мудрость, выеденного яйца не стоит. Спустя несколько дней после переговоров с Пашиняном Шольц заявил, что уходит из большой политики. Еще один холостой выстрел: встреча с генсеком НАТО. Точнее с бывшим генсеком – Расмуссеном, который от безделия на пенсии появляется с биноклем у границы с Азербайджаном. Однако самое странное в речах Пашиняна – это риторика времен другой подбитой утки – Байдена. Армянский премьер-министр рассуждал об архитектуре безопасности на Южном Кавказе, словно в Овальном кабинете восседает все еще «сонный старый Джо».