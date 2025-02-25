Американские оружейники беднеют после прихода Трампа

Акции шести крупнейших оборонных компаний США снизились на 4% с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. В то же время акции европейских концернов, таких как Rheinmetall, выросли почти на 40%. Инвесторы беспокоятся из-за возможного сокращения военной поддержки Европы и оптимизации бюджета в США. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Аналитик Байрон Каллан из Capital Alpha Partners отметил, что американская оборонная отрасль сталкивается с нестабильностью. Неопределенность вызвана возможными изменениями в правительственных программах и международной политике.

Выгоду от ситуации получили не только европейцы, но и азиатские компании. Например, акции Hanhwa Aerospace из Южной Кореи выросли на 70% из-за спроса от стран НАТО.

20 февраля NBC сообщила, что США рассматривают возможность сокращения военного присутствия в Европе, чтобы усилить позиции в Азии и на границе с Мексикой. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Западная Европа слишком зависит от Вашингтона в оборонной сфере.