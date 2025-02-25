Лидер «Словацкой национальной партии» Андрей Данко потребовал от Украины вернуть 3,5 миллиарда евро, якобы предоставленные ей предыдущими правительствами Словакии. Он отметил, что эти деньги — значительная сумма для страны.

Данко отреагировал на информацию о возможном соглашении между США и Украиной, которое обеспечит долю США в украинских минеральных ресурсах. Он подчеркнул, что, если западные страны потребуют возврата своих средств, Словакия не может молчать.

В заключение Данко заявил, что боевые действия скоро завершатся и пообещал следить за тем, как Украина будет взаимодействовать с Европейским Союзом и США.

Президент США Дональд Трамп намерен вернуть «миллиарды долларов», израсходованные на помощь Украине в ее оборонительной войне с Россией. «Я хочу, чтобы они (украинская сторона) дали нам что-то за все те деньги, которые мы вложили, - сказал он в субботу, 22 февраля. - Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы только можем получить».

Выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Мэриленде, Трамп отметил, что европейские страны предоставляли Украине помощь в виде кредита, а Соединенные Штаты - нет, поэтому им полагается некоторая компенсация. «Мы собираемся вернуть наши деньги, потому что это просто несправедливо», - сказал президент США.

Он выразил мнение, что Вашингтон и Киев «очень близки к заключению сделки» по полезным ископаемым. «Нам бы лучше быть близкими к заключению сделки, потому что это ужасная ситуация», - добавил Трамп.