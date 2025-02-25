Европейцы отказываются от автомобилей

В январе компания Илона Маска продала всего 9945 автомобилей, что на 45% меньше, чем годом ранее. В то же время общий рынок электромобилей вырос на 37%.

Tesla зарегистрировала в Германии 1277 новых авто, что стало минимальным результатом с июля 2021 года. Во Франции продажи упали на 63%, а в Великобритании компания уступила китайской BYD по числу продаж.

Аналитики связывают спад с нехваткой запасов из-за перехода на новый дизайн Model Y. Ранее финансовый директор Вайбхав Танеджа предупреждал о задержках из-за обновлений.

Неделю назад акции Tesla на NASDAQ упали на 6,34%, а за пять торговых сессий потеряли почти 17%. Стоимость компании снизилась более чем на 200 миллиардов долларов на фоне опасений о том, что Tesla отстает от конкурентов, таких как BYD, который внедряет искусственный интеллект DeepSeek.