Зеленский ознакомил иностранных лидеров с новым вооружением

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомил иностранных лидеров с новыми украинскими разработками в области обороны, включая подводный дрон TOLOKA и другие образцы вооружений. Видеообращение было опубликовано в Telegram.

Зеленский отметил, что все украинское вооружение теперь будет называться ЗБРОЯ (ZBROYA), что «объединяет оборонную индустрию, включая государственные и частные компании, университеты и волонтеров».

Подводный дрон TLK-150 «Толока» имеет размеры 2,5 метра и дальность до 100 км. В будущем планируется разработка более крупных моделей с дальностью до 2000 км.