Тайваньцы задержали китайское судно
16:30 438
Тайвань задержал китайское торговое судно за обрыв подводного кабеля, пишут зарубежные СМИ.
Береговая охрана Тайваня задержала китайское судно Hong Tai, которое было поймано за уничтожением подводного телекоммуникационного кабеля между Тайванем и островом Цзиньмэнь, расположенным недалеко от Китая.
Вся команда (граждане Китая) арестована и доставлена на Тайвань. Официальный Тайбэй может расценить инцидент как акт саботажа со стороны Пекина.
February 25, 2025
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