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Британцы достают ружье

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов объявить об увеличении оборонного бюджета с 2,3% до 2,5% от ВВП, сообщает The Sun. Для этого планируется резкое сокращение финансовой помощи другим странам.

Такой шаг направлен на улучшение отношений с новой американской администрацией перед встречей Стармера с Дональдом Трампом в Вашингтоне 27 февраля. Лейбористы обещали увеличить оборонные расходы до 2,5% от ВВП еще до выборов, но сроки этого шага не были уточнены.

Военные Великобритании требуют повышения бюджета до 2,65%, а экс-премьер Борис Джонсон считает, что этот показатель должен составлять минимум 3%.

В 2025 году оборонный бюджет Великобритании составит 56,4 млрд фунтов стерлингов (2,3% ВВП). Однако значительная часть этих средств не пойдет на военные нужды – 0,65 млрд фунтов стерлингов заложены на пенсии и пособия, еще 0,22 млрд – на финансирование организаций, не имеющих практического отношения к обороне.

Годы сокращений оборонных расходов подорвали боеспособность британской армии. Численность войск сократилась со 100 тысяч человек в 2000 году до примерно 70 тысяч, а производственные мощности оборонного сектора оказались недостаточными для ведения крупномасштабных боевых действий.

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