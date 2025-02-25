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Разыскивается Ровшан Аскеров

17:00 287

В России суд заочно арестовал Ровшана Аскерова, бывшего игрока программы «Что? Где? Когда?», которого обвиняют в призывах к террористической деятельности.

Как сообщил РИА Новости глава отдела по расследованию преступлений СК России Александр Пастухов, Аскеров объявлен в международный розыск.

В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Аскерова в «список экстремистов и террористов». «Иноагентом» его Минюст РФ объявил в декабре 2022 года. В конце мая того же года Аскеров был арестован заочно по «делу о реабилитации нацизма» из-за поста в Facebook о маршале Георгии Жукове.

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