Разыскивается Ровшан Аскеров
В России суд заочно арестовал Ровшана Аскерова, бывшего игрока программы «Что? Где? Когда?», которого обвиняют в призывах к террористической деятельности.
Как сообщил РИА Новости глава отдела по расследованию преступлений СК России Александр Пастухов, Аскеров объявлен в международный розыск.
В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Аскерова в «список экстремистов и террористов». «Иноагентом» его Минюст РФ объявил в декабре 2022 года. В конце мая того же года Аскеров был арестован заочно по «делу о реабилитации нацизма» из-за поста в Facebook о маршале Георгии Жукове.