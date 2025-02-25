Kapital Bank объявляет новый адрес головного офиса

Головной офис ОАО Kapital Bank теперь расположен по адресу: г. Баку, Насиминский район, проспект Нефтчиляр, 153, Port Baku Towers 2. Отметим, что об этом переезде в конце прошлого года сообщил Председатель Правления банка Фарид Гусейнов на встрече с представителями прессы. Кроме того, с сегодняшнего дня филиал «28 Мая» прекращает свою деятельность, и клиенты могут получать аналогичные банковские услуги в Центральном филиале, расположенном по адресу: г. Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 60. Центральный филиал работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 и предлагает широкий спектр банковских услуг, включая депозиты, пластиковые карты, различные виды кредитов и другие финансовые продукты.

Новый головной офис был спроектирован с целью повышения комфорта сотрудников, создания современного и инновационного рабочего пространства, а также оптимизации внутренних бизнес-процессов для повышения эффективности. В настоящее время в Kapital Bank работает более 5 500 специалистов, что подчеркивает значительный вклад банка в национальный рынок труда и экономику Азербайджана.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и имеет крупнейшую сеть обслуживания в Азербайджане с 118 филиалами и 54 отделениями по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.