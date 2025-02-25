«Секретное оружие» Европы против России

Пока президент США Дональд Трамп утверждает, что только он обладает всеми козырями для переговоров о завершении войны в Украине, Европейский cоюз имеет «секретное оружие» на 200 миллиардов евро, пишет Politico.

Это замороженные активы России, в основном находящиеся в брюссельском Euroclear. ЕС рассматривает возможность их использования, несмотря на разногласия среди лидеров.

США контролируют лишь 5 миллиардов долларов российских активов. Европейские политики считают, что размораживание активов может помочь Украине, если США уменьшат поддержку.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что эти средства могут заменить американскую помощь.

Однако некоторые страны ЕС, такие как Франция, Германия и Италия, опасаются, что использование замороженных активов может испугать инвесторов и ослабить переговорные позиции ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул важность замораживания активов, но отметил, что их конфискация может быть незаконной.