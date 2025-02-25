Дроны взлетели в Карабахе… и полетели в Украине

Действия президента США Дональда Трампа, по сути, дестабилизировавшие мировой порядок, а также его открытая поддержка Владимира Путина ослабили позиции Украины в войне, продолжающейся три года. Некоторые аналитики и эксперты считают, что без поддержки США армия Украины обречена на поражение. Но тут уместно вспомнить, что за три года борьбы ВСУ против российской агрессии происходило разное, включая неожиданные повороты и даже «чудеса».

В прошлом году, когда Дональд Трамп заблокировал в Конгрессе США очередной пакет помощи Украине, ВСУ столкнулись с острой нехваткой артиллерийских снарядов, после чего «бог войны» - украинская артиллерия фактически замолчала. И тогда украинцы начали массово использовать квадрокоптеры, стоимость каждого из которых составляла всего несколько сотен долларов. И в то время пока армия России ежедневно обрушивала на позиции ВСУ тысячи артиллерийских снарядов различного калибра, украинцы были вынуждены полагаться только на малокалиберные минометы, ручные гранаты и небольшие квадрокоптеры, несущие противотанковые мины. Сегодня ВСУ с помощью различного типов дронов создали оборонительный рубеж вокруг стратегически важного города Покровск в Донецкой области, препятствуя российским планам по окружению и захвату. По данным Forbes, наступление российской армии на Покровск продолжает буксовать. Согласно информации Conflict Intelligence Team (CIT), украинские бригады недавно контратаковали к югу от Покровска, отбив территорию у села Лысовка и расширив оборонительный буфер вокруг города. Успеху этой операции предшествовала аналогичная украинская контратака на западных подступах к Покровску в начале месяца. Отмечается, что в конце прошлого года российские войска, достигнув пригородов Покровска, столкнулись с «настоящей стеной украинских беспилотников». По данным CIT, российские источники объясняют замедление темпов наступления возросшей концентрацией украинских сил, особенно подразделений дронов. Аналитик Forbes Дэвид Акс отмечает, что эффективное украинское глушение радиосигналов выводит из строя все российские дроны, за исключением тех, которые используют оптоволоконное управление и не зависят от радиочастот. Чтобы справиться с такими дронами, украинские операторы в районе Покровска научились обнаруживать длинные оптические волокна, отражающие солнечный свет.

Кроме того, украинские дроны не только истощают передовые подразделения противника, но и наносят удары по российским колоннам снабжения, двигающимся в сторону Покровска. «Эти дорожные резаки, - пишет Forbes, - превратили важную российскую трассу Очеретино—Прогресс в кладбище грузовиков, фургонов и бронемашин». В этом контексте стоит вновь обратить внимание на роль беспилотников в современных вооруженных конфликтах. Известно, что впервые массовое применение ударных дронов в боевых действиях осуществила осенью 2020 года армия Азербайджана во время 44-дневной Карабахской войны. Этот прецедент стал переломным в военной истории. Не случайно, после завершения конфликта ведущие армии мира начали изучать опыт Азербайджана в использовании беспилотных боевых систем. В частности, Пентагон, анализируя войну в Карабахе, пересмотрел концепцию вооружения армии США. А российское Министерство обороны сосредоточилось после Карабаха на защите своих танков от ударов дронов-камикадзе. Именно так на полигонах впервые появились модернизированные российские танки Т-72 и Т-90 с металлическими решетками на башнях, использованные впоследствии во время вторжения в Украину. Впрочем, примитивные защитные конструкции, прозванные военными «мангалами», надежной защиты танкам не обеспечивали. В первые месяцы войны украинские военные легко уничтожали их ракетами турецких Bayraktar TB2. Но из-за отсутствия альтернативных решений российские войска продолжили массово использовать подобные конструкции, а позже стали покрывать танки металлическими листами. Так появился новый термин - «дворцетанк», оказавшийся более устойчивым к ударам квадрокоптеров, правда, за счет серьезного снижения маневренности. В первые месяцы войны Россия значительно уступала Украине в использовании дронов, что привело к большим потерям в технике и личном составе. Но уже на второй год российские войска начали активно применять беспилотные системы, в том числе массово использовать квадрокоптеры, а также дроны-камикадзе Shahed, которые Россия вначале закупала в Иране, а позже наладила их лицензионное производство. Война в Украине способствовала стремительному развитию военных технологий. Распространение FPV-дронов, стоимостью всего несколько сот долларов за единицу, вывело боевые действия между Россией и Украиной на принципиально новый уровень. В результате дорогостоящие турецкие Bayraktar, стоимостью около пяти миллионов долларов, практически исчезли с поля боя, поскольку использование множества дешевых FPV-дронов оказалось намного выгоднее и эффективнее.

Именно так «война дронов» перешла в новую фазу, где решающую роль играет уже не их количество, а эффективность систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На начальном этапе Украина уступала России: мощные российские системы РЭБ массово выводили из строя украинские квадрокоптеры. Но вскоре подразделения ВСУ смогли повысить устойчивость FPV-дронов к российским системам РЭБ, а также увеличили количество собственных средств радиоэлектронного подавления, что позволило им нейтрализовать российские дроны. В результате Украина вновь получила относительное преимущество. В ответ российские военные начали использовать оптоволоконные FPV-дроны, управление которыми осуществлялось уже не радиосигналами, а тонкими кабелями. Эти дроны, массово применяемые с середины 2024 года, стали наносить серьезный урон живой силе и технике ВСУ. Тогда украинцы начали искать способы борьбы с этой угрозой. С одной стороны, они сами стали разрабатывать и применять оптоволоконные FPV-дроны. С другой, научились обнаруживать позиции операторов, следя за отражением оптических кабелей на солнце и уничтожая их ударами дронов.