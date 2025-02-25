«Азеригаз» собирает сертификаты

В Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана состоялась презентация результатов оценки «Индекса обслуживания ASAN» за 2024 год.

По итогам этой оценки Производственное объединение «Азеригаз» SOCAR заняло второе место среди юридических лиц с наивысшими показателями и было удостоено сертификата.