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«Азеригаз» собирает сертификаты

18:07 562

В Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана состоялась презентация результатов оценки «Индекса обслуживания ASAN» за 2024 год.

По итогам этой оценки Производственное объединение «Азеригаз» SOCAR заняло второе место среди юридических лиц с наивысшими показателями и было удостоено сертификата.

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