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Цена восстановления Украины

18:14 1075

Стоимость восстановления экономики Украины после начала полномасштабного российского вторжения выросла до 524 миллиардов долларов, это в три раза больше, чем предполагаемый ВВП этой страны за 2024 год. Reuters передает, что к такому выводу пришли аналитики Всемирного банка, ООН, Европейской комиссии и правительства Украины.

Новое исследование охватывает данные с начала вторжения, с февраля 2022 года, по 31 декабря 2024 года.

В исследовании отмечается, что стоимость восстановления возросла более чем на 7% по сравнению с прошлогодней оценкой, которая составляла 486 миллиардов долларов. Наибольший ущерб нанесен жилищному сектору, транспорту, энергетике, торговле и системе образования.

В исследовании оцениваются прямой физический ущерб зданиям и инфраструктуре, влияние войны на жизнь и доходы населения, а также стоимость восстановления с учетом современных стандартов, сообщили институты в совместном пресс-релизе.

В совместном заявлении также говорится, что правительство Украины уже выделило 7,37 миллиарда долларов на первоочередные нужды в 2025 году при поддержке международных доноров, однако ему по-прежнему требуется около 10 миллиардов долларов.

Согласно последним оценкам, общий прямой ущерб Украине от российских атак увеличился со 152 миллиардов долларов в феврале 2024 года до 176 миллиардов. Повреждено или уничтожено более 2,5 миллиона домохозяйств — около 13% всего жилищного фонда страны. Кроме того, зафиксирован 70-процентный рост повреждений в энергетическом секторе по сравнению с прошлогодней оценкой.

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