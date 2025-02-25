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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

«Это грабеж, но...»: Джонсон призвал Зеленского подписать сделку с Трампом

18:35 750

Обновленный вариант соглашения по редкоземельным металлам для Украины является более благоприятным, чем первоначальный проект, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Киеву важно воспользоваться этой возможностью и подписать соглашение, так как поддержка США играет ключевую роль в будущем, заявил экс-премьер Британии в интервью Politico.

По его словам, он видел последний проект соглашения по редкоземельным металлам. Он считает, что только подписание соглашения даст Киеву возможность двигаться дальше, ведь это обяжет США поддерживать «свободную, суверенную и безопасную Украину».

Говоря о соглашении по ископаемым, Джонсон провел параллели с ленд-лизом США в 1941 году, когда запасы союзников в Европе пополнялись с помощью долгосрочных займов.

«Да, это грабеж, если смотреть с одной стороны, но таким же был ленд-лиз в 1941 году. Американцы тогда кинули нас... Я понимаю, как тревожно думать, что это соглашение может быть вымогательским для вашей страны. Но я действительно думаю, что нам нужно пройти через этот этап, осознать, чем на самом деле является это соглашение», – подчеркнул Джонсон.

Экс-премьер Великобритании добавил, что, по сравнению с первым вариантом соглашения, сейчас Украина добилась хороших условий в соглашении. Он призывает Украину подписать новое соглашение: «Я смотрю на этот документ и вижу позитивные вещи для Украины».

По его мнению, эту сделку президент США Дональд Трамп сможет показать своим сторонникам и республиканским скептикам как достижение.

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