В Беларуси появился Трамп Владимирович

Семья из Новосибирска, два года назад переехала в село надалеко от Минска. Там проживают родители Владимира, сам он работает программистом, супруга Елена занимается флористикой.

Своим выбором родители вызвали бурное обсуждение в социальных сетях, имя малыша созвучно с фамилией президента США. Однако семья уверяет, что их решение не связано с политикой. «Мы хотели подчеркнуть уникальность нашего ребенка», — заявил отец.

Свидетельство о рождении еще не оформлено. У семьи есть еще время передумать насчет имени.