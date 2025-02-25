Президент Южной Кореи просит прощения

«Я хочу прежде всего сказать, что я сожалею и благодарен народу», – сказал он.

Об этом пишет Yonhap со ссылкой на заявление политика в конституционном суде республики.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, в декабре 2024 г. объявивший военное положение в стране, извинился перед гражданами.

Защита президента в ходе заседания, где рассматривается вопрос его импичмента, заявила, что военное положение было отменено через два часа и «ни один гражданин не пострадал в период объявления и отмены указа». Адвокат Ли Дон Чан заявил в суде, что Юн ввел положение в связи с действиями оппозиции в парламенте.

Yonhap пишет, что решение суд может вынести в течение двух недель, в середине марта.

3 декабря 2024 г. Юн под предлогом якобы возникшей угрозы со стороны Северной Кореи ввел военное положение. На фоне этого проход депутатов к парламенту был ограничен. Несмотря на это, законодательному органу удалось отменить военное положение. 26 января Юну официально предъявили обвинение в организации мятежа. Политика также обвиняют в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей.