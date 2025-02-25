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Работодатели из Карабаха и Восточного Зангезура собрались в Минтруда

19:31 600

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с работодателями, задействованными в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах Азербайджана.

Согласно сообщению министерства, во встрече приняли участие представители Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также восстановительных, строительных и управленческих служб Агдамского, Физулинского, Ходжавендского, Джебраильского, Губадлинского, Зангиланского и Лачинского районов, представители SOCAR, AZAL, Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, ЗАО «Темиз шяхяр», АО «Азеришыг» и «Азерэнержи», ООО «Служба технического надзора за строительными работами» и ООО AS İnşaat.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли рассказал о проводимой в рамках Государственной программы «Великое возвращение» работе, отметил, что программы занятости на освобожденных территориях регулярно расширяются. Замминистра подчеркнул важность активного сотрудничества с работодателями для успешной реализации этих программ и повышения уровня занятости в указанных регионах.

На встрече были обсуждены результаты работы с работодателями по обеспечению занятости граждан, переселенных или планируемых к переселению в эти районы, а также предстоящие задачи в этом направлении.

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