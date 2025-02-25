Петру Первому «не место» в Полтаве

И.о. мэра Полтавы Екатерина Ямщикова в Telegram сообщила, что «соответствии с решением Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации».

По словам Ямщиковой, это «сознательное и ответственное действие общества, которое избавляется от российских имперских маркеров».

Перед этим Полтавская городская власть согласовала демонтаж и перенос двух памятников Петру I - на территории музея Полтавской битвы и на месте его отдыха возле Спасской церкви.