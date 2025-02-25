Сирия освобождается от санкций

Как сообщается в официальном пресс-релизе этого европейского органа власти, решение является частью усилий ЕС по поддержке перехода власти в стране, а также ее скорейшего экономического восстановления, реконструкции и стабилизации.

В документе говорится, что Евросоюз стремится облегчить взаимодействие с Сирией, ее населением и бизнесом в ключевых областях энергетики и транспорта, а также упростить финансовые и банковские операции, связанные с этими секторами и необходимые для реализации гуманитарных целей.

Совет Европы принял решение: приостановить секторальные меры в энергетической (включая нефть, газ и электричество) и транспортной отраслях; исключить пять организаций (Промышленный банк, Народный кредитный банк, Сберегательный банк, Сельскохозяйственный кооперативный банк и Сирийские арабские авиалинии) из списка субъектов, средства и экономические ресурсы которых подлежат заморозке, а также разрешить предоставление средств и экономических ресурсов Центральному банку Сирии; ввести определенные исключения из запрета на установление банковских отношений между сирийскими банками и финансовыми учреждениями на территории государств — членов ЕС; продлить на неопределенный срок действие существующего гуманитарного исключения; ввести исключение для личного использования в отношении запретов на экспорт предметов роскоши в Сирию.

В документе отмечается, что «падение режима Асада знаменует начало новой эры надежды для сирийского народа».