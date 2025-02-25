В Баку срубили деревья. Возбуждено уголовное дело

В бакинском поселке Маштага вырублены многолетние деревья. Утверждается, что деревья срубили для строительства объекта.

В Государственной службе экологической безопасности Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана сообщили haqqn.az, что установлен факт вырубки деревьев на улице Ханлара в посёлке Маштага Сабунчинского района Баку. В ходе разбирательства стало известно, что деревья срубили вокруг нежилого объекта, принадлежащего Ганире Гулиевой.

В Госслужбе заявили, что готовятся материалы для предоставления в Генеральную прокуратуру, так как сумма нанесённого материального ущерба окружающей среде подразумевает уголовную ответственность.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что следственным отделом Управления полиции Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная вырубка деревьев, кустарников и других зеленых насаждений» УК Азербайджана.