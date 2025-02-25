В Баку арестовали производителя смертельного спирта

В связи с гибелью 22-23 февраля в Баку 15 человек вследствие отравления спиртом возбуждено уголовное дело, проводится предварительное следствие. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что погибшие (13 мужчин и 2 женщины), в возрасте от 40 до 60 лет, злоупотребляли спиртными напитками. Личность одного из погибших мужчин не установлена.

Выяснилось, что гигиеническое средство и этиловый спирт, изъятые с места происшествия, были произведены и упакованы на предприятии Сабухи Хангусейнова, который занимается предпринимательской деятельностью в поселке Бузовна Хазарского района Баку.

В январе 2025 года С.Хангусейнов был осужден по статье 200.2.2 Уголовного кодекса (обман потребителей и производство или продажа некачественной продукции) и подвергнут штрафу в 5000 манатов. Его производственные помещения были проверены и опечатаны.

При проверке продукции, изъятой с места происшествия, было обнаружено, что гигиеническое средство (спирт) содержало опасный для жизни и здоровья человека метиловый спирт.

Сабухи Хангусейнов привлечён в качестве подозреваемого по статьям 200.4 (обман потребителей или продажа некачественной продукции) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух или более человек), в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, проведены рейды в аптеках и торговых точках с целью предотвращения продажи технического спирта и иных спиртосодержащих средств людям с алкогольной зависимостью, а также установления лиц, употреблявших алкоголь с погибшими.

По результатам расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация.