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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики
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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

Госсекретарь США: С Россией готовы работать, а заявления Зеленского несерьезны

21:45 1468

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что стране необходимо дать ядерное оружие для защиты от России, если процесс вступления в НАТО затянется на годы или десятилетия, несерьезные.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News.

«Я не думаю, что кто-то считает это серьезным предложением с их стороны (Украины), и я не думаю, что оснащение их ядерным оружием - это решение проблемы», - сказал госсекретарь.

По словам Рубио, он не слышал требования предоставить ядерное оружие Украине, если она не вступит в НАТО, непосредственно от Зеленского. Тем не менее он сказал, что не поддержал бы такое решение.

«Я не думаю, что это реалистичное требование. Нам нужно меньше стран с ядерным оружием, а не больше - и я не думаю, что это решит их проблему, как они ее видят. Я думаю, что у него есть фундаментальная проблема, и это нормально: как достичь такого окончания конфликта, которое будет долговременным, которое будет существовать и которое не приведет к новой войне через год, два года или три года? Об этом придется говорить на любых переговорах. Но я не думаю, что ядерное оружие - ответ на этот вопрос», - добавил госсекретарь США.

Кроме того, Рубио заявил, что у США и России есть возможности для совместной работы. В интервью он отметил, что Вашингтон хочет обсудить замороженные российские активы, открытие посольств и будущее американских компаний, которые пострадали после ухода с российского рынка: «Это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения».

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