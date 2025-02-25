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Венгрия ставит ультиматум Евросоюзу

21:57 959

Венгрия требует исключить из санкционных списков Евросоюза восьмерых россиян, угрожая в противном случае не согласиться на продление санкций.

Об этом 25 февраля пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Источники агентства не уточнили, о ком именно идет речь.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 24 февраля заявил, что Будапешт «не готов спешить» с продлением санкций в отношении отдельных граждан РФ — он также не называл их фамилий.

Антироссийские санкции ЕС, введенные после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, продлеваются каждые полгода. Для их продления неообходимо единогласное согласие всех стран блока. Венгрия неоднократно угрожала наложить вето на продление санкций, требуя от Брюсселя уступок по каким-либо вопросам. В итоге Будапешт поддерживал продление.

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