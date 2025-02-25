Призыв Лондона Европе: конфискуйте российские активы

«Разумеется, Европа должна действовать быстро, и я считаю, что нам следует перейти от замораживания активов к их конфискации», - заявил он во вторник, 25 февраля, в парламенте Великобритании, передает Deutsche Welle.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми считает, что Европа должна не просто замораживать российские активы, но и изымать их.

Лэмми подчеркнул, что ни одно правительство не может действовать в одиночку в этом вопросе: «Мы должны действовать сообща с нашими европейскими союзниками».

По его словам, этот вопрос уже обсуждался со странами «Группы семи» и другими международными союзниками.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что в Брюсселе рассматривают возможность конфискации заблокированных три года назад активов РФ, после того как США и Россия провели переговоры о прекращении войны в Украине без Киева и ЕС. Данные средства Politico называет «секретным оружием» европейцев. «Изъятие этих активов - радикальный вариант, который почти наверняка гарантировал бы Европе более значительное место за столом переговоров», - считают журналисты. Такой вариант поддерживают страны Балтии и Северной Европы, Польша, Чехия, а также глава европейской дипломатии Кая Каллас, против выступают Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По некоторым оценкам, по всему миру заморожено около 260 млрд евро российских активов. Большая их часть - примерно 210 млрд евро - находится в Европейском Союзе, в США - лишь около 5 млрд долларов.